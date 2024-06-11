新品　シルバーリング　sv925 指輪　メンズ　ビッグサイズ

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ご覧いただきありがとうございます！他にないデザインで存在感抜群のシルバーリングです。クロスが連なっている部分が、枠の中で動けるようになっています。非常に珍しく、かっこいいデザインです。大切な人へのプレゼントや自分へのご褒美にいかがでしょうか？★素材 sv925★現在、19.21号 ご用意しております。★重量 20g実際に撮影したのは17号（完売）です。⚠︎必ずお読みください⚠︎※商品が破損しないよう梱包は厳重に致しますが、シンプルなものになります。※海外のハンドメイド製品である為、製造工程における小傷や小さな汚れがある場合がございます。出品者自ら研磨してから発送いたしますが、わずかなものはご了承下さいませ。※万が一、配送中の郵便事故や破損、紛失などがあっても責任は負いかねます。※大理石風リングスタンドは+600円でお付けできます。（ピンクまたはグレーから）ご質問などお気軽にコメント下さい！お待ちしております。#ネックレス#ブレスレット#バングル#シルバー#指輪#リング#アクセサリー#トライバル#メンズ#レディース#ユニセックス#プレゼント#ギフト#タトゥー#ライダース#刻印#海外#輸入