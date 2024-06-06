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アニエスベー ラウンドファスナー 長財布
商品番号 E31057705613
商品名

アニエスベー ラウンドファスナー 長財布
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：アニエスベー商品名：長財布付属品：箱サイズ：約W19×H9.5×D2.5ｃｍカラー：ネイビー×ブルー系素材：PVC仕様：ラウンドファスナー開閉　内側：札入れ×2　ファスナー式小銭入れ×1　カードポケット×12　オープンポケット×2未使用品ですが個人保管ですので小傷などご理解いただける方宜しくお願い致します
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