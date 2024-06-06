アニエスベー ラウンドファスナー 長財布

ブランド：アニエスベー商品名：長財布付属品：箱サイズ：約W19×H9.5×D2.5ｃｍカラー：ネイビー×ブルー系素材：PVC仕様：ラウンドファスナー開閉 内側：札入れ×2 ファスナー式小銭入れ×1 カードポケット×12 オープンポケット×2未使用品ですが個人保管ですので小傷などご理解いただける方宜しくお願い致します



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