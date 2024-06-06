定価9.2万・廃盤☆Justin Davis オニキス・白蝶貝クロスネックレス



定価9.2万・廃盤☆Justin Davisオニキス・白蝶貝装飾クロスネックレス ...



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SACRED CROSS ネックレス| JUSTIN DAVIS（ジャスティン ...



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ジャスティンデイビス クラウン オニキス クロス ネックレス 美品



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SACRED CROSS ネックレス



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JustinDavis（ジャスティンデイビス）のMAGNIFICENTペンダントです。白蝶貝、オニキスとクラウンで構成されたクロスの中心に大ぶりなオニキスがセットされています。現在廃盤で入手不可能な商品。ペンダントトップのみ、チェーンは付属しません。ストーン色違いのクリアも出品中です。「JustinDavis」の出品一覧→#pvfbt28619JustinDavis●他にも多数出品していますので、ぜひご覧ください。●また商品は随時追加していきますのでぜひ出品者フォローをお願いいたします。●値下げ交渉可能です。 また、出品商品はいいね数やアクセス数など出品状況によって 値上げする事がありますのでお早めにご購入をお願いします。------------------------------品番：SPJ564定価：92,400円サイズ：縦2.8cm×横2.8cm状態：特筆すべきダメージのない美品カラー：シルバー、ブラック素材：シルバー925、白蝶貝、オニキス付属品：なし------------------------------ご購入前に自己紹介をお読みください。その他Roen（ロエン）、roarguns（roar）、JustinDavis、glamb、ISAMUKATAYAMABACKLASH、NOID.（ノーアイディー）、PUERTADELSOLなど多数の商品を格安で出品中です。#JustinDavis#ジャスティンデイビス#アクセサリー#ネックレス#ペンダントネックレスブレスレットリング財布バングルピアスチェーンメンズレディース40780