NIKE x AMBUSH ヘンリーボーンネックレス ゴールド 金色

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サイズ：50CMNIKExAMBUSHヘンリーボーンネックレスゴールド金色付属品があります新品未使用注意事項こちらは並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。また、国内での修理も対象外となります。海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えください。ご購入の際はあらかじめご理解の上お願い致しますm(__)mコメントなしの即購入OK送料無料1-2日発送