SHAREEF ボディバックベストブルゾン ブラック

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商品詳細
ハリ感のある高密度でしっかりした風合いの織物。取り外し可能なベストが目を引く、インパクトのあるオーバーサイズブルゾン。当方172センチですがオーバーサイズなのでサイズ1でも十分ゆとりがあります。定価79200円ブラックはとても人気で他色よりも早く完売しておりました。サイズ感は写真にて掲載しております。よろしくお願い致します。カラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
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