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SHAREEF ボディバックベストブルゾン ブラック
商品番号 L69944483387
商品名

SHAREEF ボディバックベストブルゾン ブラック
ブランド名 シャリーフ
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハリ感のある高密度でしっかりした風合いの織物。取り外し可能なベストが目を引く、インパクトのあるオーバーサイズブルゾン。当方172センチですがオーバーサイズなのでサイズ1でも十分ゆとりがあります。定価79200円ブラックはとても人気で他色よりも早く完売しておりました。サイズ感は写真にて掲載しております。よろしくお願い致します。カラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
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