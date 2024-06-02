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RRL　新品未使用　フライトジャケット　MA-1　リバーシブル　鷹柄　カーキ
商品番号 F43347105634
商品名

RRL　新品未使用　フライトジャケット　MA-1　リバーシブル　鷹柄　カーキ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 35,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❏状態❏B'z稲葉浩志さん着用のモデルで、50年代のアメリカ空軍フライトジャケットのデザインを基に手の込んだ加工で作成されたMA-1とL-2Aのハイブリッドになります。タグ無しの新品未使用です。❏サイズ❏（注）同じ表記サイズでも、生産国や型番によってサイズ感は異なります。必ず実寸にて確認ください。【表記】XL【実寸】着丈７０cm　身幅６１cm　肩幅５０cm　袖丈６７cm❏素材❏ナイロン　１００％
http://narcologia.ru/goods/freshman485156.html
http://narcologia.ru/goods/tenet530263.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming395792.html
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