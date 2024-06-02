RRL 新品未使用 フライトジャケット MA-1 リバーシブル 鷹柄 カーキ ...

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❏状態❏B'z稲葉浩志さん着用のモデルで、50年代のアメリカ空軍フライトジャケットのデザインを基に手の込んだ加工で作成されたMA-1とL-2Aのハイブリッドになります。タグ無しの新品未使用です。❏サイズ❏（注）同じ表記サイズでも、生産国や型番によってサイズ感は異なります。必ず実寸にて確認ください。【表記】XL【実寸】着丈７０cm 身幅６１cm 肩幅５０cm 袖丈６７cm❏素材❏ナイロン １００％