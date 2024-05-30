天然石 和田玉青海料野牛溝草花 ブレスレット（番号A3072）

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商品詳細
天然和田玉青海料野牛溝草花のブレスレットのサイズ約：15.8mm*14粒；内径約：18～19cm；重さ約82g。番号A3072；袋付き。天然和田玉青海料野牛溝は、天然の水草模様、銭糖地色、無紋裂、生地が繊細で油潤、天然の水草模様を持っていて、素朴で上品で、とても優しい美しさを与えてくれます！■撮影環境により、写真と実物の色味が異なることがあります。即購入OK、宜しくお願いします、
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