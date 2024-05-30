UNITED ARROWSセットアップスーツ 黒 Sサイズ ウール 超美品 ...

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サイズS・ジャケット肩幅 約44cm身幅 約47cm袖丈 約58cm着丈 約72cm・ズボンSウエスト約80cmヒップ 約96cm股上 約35cm股下 約64cmワタリ幅 約32cm裾幅 約20cmUNITEDARROWSスーツセットアップになります。目立った傷、汚れはございません。状態はかなり良い方だと思われます。これからの季節にピッタリです。よろしくお願い致します。季節感···秋、冬カラー···ブラック