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【天然希少大粒】タイガーアイ　ミックスタイガーアイ【14ミリブレス】
商品番号 E50852855252
商品名

【天然希少大粒】タイガーアイ　ミックスタイガーアイ【14ミリブレス】
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大変美しいミックスタイガーアイ使用の14ミリ大粒のブレスです。この美しさ・このサイズは希少！加熱や染色一切なしの素晴らしい逸品。ブルーも混ざりますが、黄金色にも見えます。光によって黒色にも青色にも金色にも見える深く美しいブレスレットです。こちらの商品そのものを送ります。ブレス内径17.2cmご要望があれば写真撮りますのでノークレームノーリターンでお願いします。素材...天然石カラー...ブルーグリーン・ゴールド石の素材...その他ビーズの種類...天然石ビーズアクセサリー装飾...その他ストーン
http://narcologia.ru/goods/preference385938.html
http://narcologia.ru/goods/competitive330281.html
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