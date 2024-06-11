国内正規 絶版 ディオールオム テーラードスーツ セットアップ黒 44R SET

数年前ディオール銀座にて購入しましたDiorHomme希少サイズ44Rセットアップスーツジャケット＋スラックスパンツSETクラシックラグジュアリー希少サイズは入手困難!国内入荷数自体数点の激レアモデル！ハイエンドなフレンチやパーティーでの上品なテーブルマナーさえも自然に優雅な所作に☆体に吸い付くようなサイジングはほどよく可動範囲を制限しスーツにエスコートされるかのうような佇まいや動作姿勢や所作までも美しくしてくれる魔法のセットアップスーツ★「早期終了もありえますのでお早めに」カラーブラック無地シーズン4H型番同一サイズ表記44R両方JK肩幅39.5cm着丈74.5cm（襟含まず）身幅46cm袖丈64.5cm（肩～袖）（誤差はご理解ください）PTウエスト38.5股上33cmワタリ30ｃｍ股下：82cm裾幅：20cmノッチドラペルセンターベント素材共にコットン100％状態中古～訳あり良品（クリーニング後未使用保管品）長期保管品ラペル内側や肘付近に虫食い跡が何か所かありますが着用時そこまで目立たないかと思われます。画像の通り内側や比較的に小さい穴はほとんど目立たないかとは思われます。着用回数自体はそこまで多くないのでテカリやホツレ等も見受けられず通常使用は可能ですハイエンドモデルはシーンや状態、天候を気にしがちで億劫になりがちなところバンバン気にせず使えるかと思いますのでプライベートから私服代わりにも○付属品特になし（ショップカード等探し中ですがあまり期待しないでください）※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもジレ、コート、ブーツ等ディオールオム、サンローランパリ、セリーヌ等エディ期のジャケット、小さいサイズなど多数出品しております是非ご覧くださいませ☆#説明文画像自己紹介必読願います



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