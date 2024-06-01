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イザイア カシミヤ混ブルゾン ブラウンxチェック柄　48R
商品番号 L88749640911
商品名

イザイア カシミヤ混ブルゾン ブラウンxチェック柄　48R
ブランド名 イザイア
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イザイアカシミヤ混ブルゾンブラウンxチェック柄　48R【クリーニング済み】イザイア　ISAIAブルゾンブラウンと薄いココア色のチェック柄サイズは48ですが、Mサイズの印象襟・袖・裾はニットリブ首下部はスウェード生地袖や裾は使用に伴う毛玉がありますそれ以外はシミなどはありませんが、見落としがあるかもしれません。クレームや返品は受け付けません。※ロイヤルクリーニング済みです中綿でダウンのように暖かく、且つ着膨れしないスマートなデザインイザイアジャパンタグの正規品カラーブラウン柄・デザインチェック以上宜しくご検討ください。カラー···ブラウンジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし
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