激レアサイズ L 2013年 パタゴニア ティンバーフレイム キャンバス ...

コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します！私の他商品になります→#すけすにジャケット【商品名】2013年製PATAGONIAティンバーフレームキャンバスジャケットキャメルブラウン ブロンズ系【状態】美中古 使用感少ない美中古になります。使用するのに問題になるような大きなダメージもなくまだまだ着用していただけます。【サイズ】Lサイズ着丈72cm身幅61cm肩幅50cm袖丈68cm平置き、素人寸法になりますので多少の誤差はご了承ください。私の他商品になります→#すけすにアウトドア希少なパタゴニアのティンバーフレームジャケットになります！！ティンバーフレイムのLサイズは本当にでてきません！！propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ecwcs（エクワックス）newera（ニューエラ）NIKE（ナイキ）adidas（アディダス）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、ステューシー、supreme、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います！【ご案内】他にも断捨離してますのでVINTAGEUSA製古着80s90sUSEDヴィンテージアメカジオールドスケート古着から春夏物はカットソーシャツTシャツ秋冬物はトラックジャケットスウェットパーカージャケットダウンフリースナイロンアノラック等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー、ハットなども出品してます！#すけすに古着からご覧ください。



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