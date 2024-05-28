goro's 平打ちリング　15号　美品

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商品詳細
goro's平打ちリング 15号になります。10万程で購入しました。購入後は付けておりましたが、付ける機会がなくなったため保管してました。直径1.8太さ0.8重さ9.0gメタルのロウ付けも偽物と違いメタルの周りが跡がちゃんとございます。まだまだ酸化もしてなく育てられてると思います。Supreme/fuckingawesome/palace/golfwang/girlsdon’tcry/wastedyouth/stussy/peels/ABATHINGAPE/Neighborhood/Nike/adidas/wackomaria/x-large/Off-White/unused/noah/creativedrugstore/theblackeyebatch/aipl/
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