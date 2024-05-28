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goro's 平打ちリング　15号　美品
商品番号 P45624620209
商品名

goro's 平打ちリング　15号　美品
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 19,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

goro's平打ちリング　15号になります。10万程で購入しました。購入後は付けておりましたが、付ける機会がなくなったため保管してました。直径1.8太さ0.8重さ9.0gメタルのロウ付けも偽物と違いメタルの周りが跡がちゃんとございます。まだまだ酸化もしてなく育てられてると思います。Supreme/fuckingawesome/palace/golfwang/girlsdon’tcry/wastedyouth/stussy/peels/ABATHINGAPE/Neighborhood/Nike/adidas/wackomaria/x-large/Off-White/unused/noah/creativedrugstore/theblackeyebatch/aipl/
http://narcologia.ru/goods/scissoring486996.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement105399.html
http://narcologia.ru/goods/procurement998133.html
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