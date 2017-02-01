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SAMANTHA KINGZ 長財布 ラウンドジップ ブレイン クロコ型押し 黒
商品番号 N12356305425
商品名

SAMANTHA KINGZ 長財布 ラウンドジップ ブレイン クロコ型押し 黒
ブランド名 サマンサキングス
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムSAMANTHAKINGZサマンサキングズ長財布ラウンドジップブレインクロコ型押し黒ラウンドファスナーブラックロングウォレット○サイズサイズ(相当)縦10cm横19cm○状態多少使用感ございますが、全体的に綺麗な商品です。○カラーブラック○素材レザー
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