JustinDavis（ジャスティンデイビス）のGATSBYAペンダントです。大ぶりなクラウンモチーフペンダントトップ。ペンダントトップのみ、チェーンは付属しません。「JustinDavis」の出品一覧→#pvfbt28619JustinDavis●他にも多数出品していますので、ぜひご覧ください。●また商品は随時追加していきますのでぜひ出品者フォローをお願いいたします。●値下げ交渉可能です。 また、出品商品はいいね数やアクセス数など出品状況によって 値上げする事がありますのでお早めにご購入をお願いします。------------------------------品番：SPJ170A定価：107,800円サイズ：縦4.1cm×横4.3cm状態：特筆すべきダメージのない美品カラー：シルバー、ピンク素材：シルバー925、ジルコニア付属品：なし------------------------------ご購入前に自己紹介をお読みください。その他Roen（ロエン）、roarguns（roar）、LGB（ルグランブルー）、JustinDavis、glamb、ISAMUKATAYAMABACKLASH、NOID.（ノーアイディー）、MoonageDevilment、PUERTADELSOLなど多数の商品を格安で出品中です。#JustinDavis#ジャスティンデイビス#アクセサリー#ネックレス#ペンダントネックレスブレスレットリング財布バングルピアスチェーンメンズレディース39280



定価10.8万★ジャスティンデイビス ジルコニア装飾クラウンネックレス ピンク



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定価3.5万☆Justin Davis クラウン・ストーンネックレス ピンク | wic ...



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