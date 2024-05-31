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CONVERSE CX-PRO SK HI GOLD 22SS-I
商品番号 R69595302825
商品名

CONVERSE CX-PRO SK HI GOLD 22SS-I
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···イエローCONVERSECX-PROSKHIGOLD22SS-Iです。買って以来1度履き部屋に飾っていたのでかなり綺麗な状態です。1度人の手に渡った商品だということに御理解頂ける方、是非よろしくお願いしますm(*__)m
http://narcologia.ru/goods/procurement533233.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation629721.html
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