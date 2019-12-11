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【超美品、最終】NIKE ナイキ エアマックス98 ブラック AIR MAX
商品番号 G25682785968
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【超美品、最終】NIKE ナイキ エアマックス98 ブラック AIR MAX
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,360 円
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商品詳細

緊急値下げ！！NIKEナイキAIRMAXエアマックス98\u2028サイズ：28cmUS10カラー：ブラック　黒\u2028箱付、国内正規品ストリートブランドsupremeシュプリームとスポーツブランドNikeナイキがコラボしたことで人気に火がつき、こちらの商品は、その後レギュラーカラーとして登場したエアマックス98です。販売手数料\u0026送料込み、安心、安全なメルカリ便での発送です。国内正規購入品です。できる限り綺麗に保管してきました。商品の状態、付属品等の詳細は商品画像、商品説明欄を確認ください。使用目的で購入しておりましたが、引っ越しに伴う整理のため、もし大切にしていただける方がいらっしゃいましたら、お譲りしたいと思っています。そのため急遽出品をとりやめることがありますので、お早めに是非ご検討ください。全て確認、予めご了承の上お手続きをお願い致します。値下げ等のご相談あれば、遠慮なくご連絡くだされば幸いです。ナイキjordanジョーダンsupremeシュプリームennoyエンノイecwcswildthingsワイルドシングスatlushoudinisnowpeakスノーピークsalomonTHENORTHFACEノースフェイスARC’TERYXアークテリクスmont-bell(モンベル)パタゴニアhokaoneonevansadidasdaiwapier39bachcomoliナイジェルケーボンフィルソンColombiapfganatomicaレショップneatauraleeグラフペーパーhykeジャンティークウチダフミカprelovedロストヒルズベルベルジンpaletownユナイテッドアローズロンハーマングラフペーパーstevenalanジャーナルスタンダードビームスuniqlouユニクロUbeamsaulareesaintjamesエンジニアドガーメンツshinzoneneedlesニードルスフィッシングベスト
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