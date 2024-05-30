超美品 大きいサイズ PRADA ブルゾン 三角ロゴ 三角プレート ナイロン ...

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✨値下げ交渉大歓迎！コメントまでお願いします✨⚠️値下げオファー対応しません⚠️✨１日〜２日で発送✨✨匿名配送なので、ご安心ください✨✨フォロー割、発送方法についてはプロフィールをご覧 ください✨☆商品詳細☆ 最近値段が高騰しているプラダのブルゾンになります！ ワンポイントの三角ロゴプレートがとても可愛いです♪ 2XLとかなり大きいサイズですので、中にセーターやト レーナーを着ても着用できるくらいの大きいサイズとな っております(*^^*) 主人が阪急メンズ館にて購入しました。◎ブランド PRADA/プラダ UJL070◎カラー 黒 ブラック◎素材 ナイロン◎状態 着用回数２回！超美品です！ 使用や保管に伴う小傷はご了承ください。◎サイズ:素人採寸(平置き) 表記サイズ:XXL 肩幅:約52cm 身幅:約60cm 袖丈:約64cm 着丈:約65cm◎備考 付属品なし◎ご購入前にプロフィールと以下の説明をご覧下さい。 ↓↓↓※年代ブランドによって表記サイズより小さいサイズ大 きいサイズがございます。 表記サイズのみでは無く、お手持ちの服も参考にして 頂いて、ご納得の上ご購入いただきますよう、宜しく お願いします。 小さかった、大きかったとご指摘がありますので、ご 購入前に確認を宜しくお願いします。※汚れなどはできる限り写真にして掲載しております が、自宅保管のため完璧な状態を求められる方は恐れ 入りますがご遠慮下さい。 写真の追加や状態確認はご購入の前にコメントにてお 願い致します。※発送については、送料を抑えるためにコンパクトに折り たたみ、圧縮して発送させていただきます。 圧縮の際に折り目が付く可能性がございますが、ご了 承ください。 最後まで読んでいただき、ありがとうございます(≧∀≦) 他にも服やブランド物を幅広く出品していますのでよ ろしければ是非ご覧ください(^^) よろしくお願いします♪カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬