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超美品 大きいサイズ PRADA ブルゾン 三角ロゴ 三角プレート ナイロン
商品番号 P25490445579
商品名

超美品 大きいサイズ PRADA ブルゾン 三角ロゴ 三角プレート ナイロン
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 34,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨値下げ交渉大歓迎！コメントまでお願いします✨⚠️値下げオファー対応しません⚠️✨１日〜２日で発送✨✨匿名配送なので、ご安心ください✨✨フォロー割、発送方法についてはプロフィールをご覧　ください✨☆商品詳細☆　最近値段が高騰しているプラダのブルゾンになります！　ワンポイントの三角ロゴプレートがとても可愛いです♪　2XLとかなり大きいサイズですので、中にセーターやト　レーナーを着ても着用できるくらいの大きいサイズとな　っております(*^^*)　主人が阪急メンズ館にて購入しました。◎ブランド　PRADA/プラダ　　UJL070◎カラー　黒　ブラック◎素材　ナイロン◎状態　着用回数２回！超美品です！　使用や保管に伴う小傷はご了承ください。◎サイズ:素人採寸(平置き)　表記サイズ:XXL　肩幅:約52cm　身幅:約60cm　袖丈:約64cm　着丈:約65cm◎備考　付属品なし◎ご購入前にプロフィールと以下の説明をご覧下さい。　↓↓↓※年代ブランドによって表記サイズより小さいサイズ大　きいサイズがございます。　表記サイズのみでは無く、お手持ちの服も参考にして　頂いて、ご納得の上ご購入いただきますよう、宜しく　お願いします。　小さかった、大きかったとご指摘がありますので、ご　購入前に確認を宜しくお願いします。※汚れなどはできる限り写真にして掲載しております　が、自宅保管のため完璧な状態を求められる方は恐れ　入りますがご遠慮下さい。　写真の追加や状態確認はご購入の前にコメントにてお　　願い致します。※発送については、送料を抑えるためにコンパクトに折り　たたみ、圧縮して発送させていただきます。　圧縮の際に折り目が付く可能性がございますが、ご了　承ください。　最後まで読んでいただき、ありがとうございます(≧∀≦)　他にも服やブランド物を幅広く出品していますのでよ　ろしければ是非ご覧ください(^^)　よろしくお願いします♪カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/traverse60526.html
http://narcologia.ru/goods/plaque279707.html
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