新品未使用メキシカンジュエリー ゴールドxシルバーコンビ フェザーリングセット

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商品詳細
メキシカンジュエリー シルバー925素材のリング指輪2個セットになります。両方のリングに925刻印あり。シンプルなリングですが、silver925素材なので豪華な仕様です。ヴィンテージの風合いもカッコいいです。状態:新品未使用サイズ:両方とも17号-21号ほど。サイズ調整可能です素材:シルバー925色:シルバーxゴールド(右のリングは素材は925ですが、色塗りしております。)羽と鳥をモチーフにしたトレンドのデザインとゴールドのアクセントが人気の指輪です。某有名ブランドでも似たようなデザインでリバイバルされていて人気です。*ヴィンテージ、アンティークかつ輸入品のため、傷等ある場合もございますので、ご了承お願いいたします。インディアンジュエリーハワイアンジュエリーダイヤ ダイヤモンド24kエメラルド天然石タイガーアイアクセサリーバングル指輪ネックレスゴールドプラチナピンクゴールド18k18金ジャケット切替えダウンジャケット切替えダウンジャケットレザージャケットスウェード スエード サイズ444648ライダース本革GORE-TEX登山 山登りスウェットパンツパーカースポーツウェアジョガーパンツトレーニングパンツオールブラックスバックパックランニングパンツマウンテンパーカーナイロンジャケットスニーカーシャツジャージMA-1ポロシャツトラックパンツレザー ジャケットベストショルダーバッグダウンジャケットボアジャケットTシャツプレミアムカーゴパンツウーブンテックフリーススキニーパンツジョガーパンツハーフパンツショートパンツと相性が良いです。
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