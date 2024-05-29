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21AW 定価9900円 Billinaire Boys Club 総柄キャップ
商品番号 S87327153314
商品名

21AW 定価9900円 Billinaire Boys Club 総柄キャップ
ブランド名 ビリオネアボーイズクラブ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBSPOTTEDDIAMONDHATになります。定価は9900円。色はボルドー/きみどりなどの総柄です。ポリエステル１００％です。ONESIZE表記で頭囲約５７、つば６，５です。これぞBBCという感じのストリート感のある総柄デザインがおしゃれなキャップ。シルエットもよくシーズンを問わず活躍間違いないです。着用感もあまりなくきれいな状態です。〈BillionaireBoysClub〉のアイコニックな“DIAMOND\u0026DOLLAR”の総柄が大胆に施された、キャップ。サイズ調節可能な、テープアジャスターバックル付き。
http://narcologia.ru/goods/secretarial211716.html
http://narcologia.ru/goods/response289942.html
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