21AW 定価9900円 Billinaire Boys Club 総柄キャップ

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商品詳細
BBSPOTTEDDIAMONDHATになります。定価は9900円。色はボルドー/きみどりなどの総柄です。ポリエステル１００％です。ONESIZE表記で頭囲約５７、つば６，５です。これぞBBCという感じのストリート感のある総柄デザインがおしゃれなキャップ。シルエットもよくシーズンを問わず活躍間違いないです。着用感もあまりなくきれいな状態です。〈BillionaireBoysClub〉のアイコニックな“DIAMOND\u0026DOLLAR”の総柄が大胆に施された、キャップ。サイズ調節可能な、テープアジャスターバックル付き。
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