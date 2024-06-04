PLUIE アリードリング

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商品詳細
ブランド:PLUIEサイズ:9号縦:2cm横1.8cm材質:シルバー925購入先:PLUIE付属品：リングのみ ※箱など付きませんので予めご了承ください。値段交渉可能です。定価:34,650円2回着用し、毎回シルバー磨きで磨き済み。材質···シルバーカラー···シルバー
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アリード リング - PLUIE：プリュイ / ユエリーニュ 『公式』web
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