【'47 MVP】NBA Houston Rockets キャップ

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コレクション整理のため出品致します。ヒューストンロケッツの帽子です。サイズ調整可能なため、メンズ•レディースに関わらずどなたでも着用可能です。状態は綺麗と思われますが、一度人の手に渡った品です。ご理解いただいた上でのご購入をお願いします。※型崩れ防止のため宅急便60サイズにて発送予定です。小さなサイズでの発送をご希望される方はコメント頂けましたらお値引き致します。※帽子は他にもニューエラなど出品しておりますので、まとめて購入してくださる方にはお値引き致します。カラー···ブラック（少し暗いネイビー？）形···ベースボール