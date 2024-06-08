アディダス スタンスミス ビューティーアンドユース別注

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商品詳細
adidasstansmithbeauty\u0026youth別注品のため希少かと思います。27.0cm 本体がライトグレーで、ヒールパッチやソール等がホワイトです。数回着用した程度ですが、ソールの減りも少なく状態良好です。箱はありません。当サイトで購入しましたが、活用機会がなさそうなので出品します。#adidas#StanSmithメインカラー···グレーモデル/シリーズ···STANSMITHモデル/商品名···その他コラボモデル
http://narcologia.ru/goods/manufacture832241.html
http://narcologia.ru/goods/displease82931.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical269501.html
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