カステルバジャック カラフル レザーコインケース ラウンドジップ ホワイト

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商品詳細
#yoyo小物一覧閲覧ありがとうございます。即購入、値下げ交渉大丈夫です。気になることがあればお気軽にコメント下さい。○アイテムカステルバジャックカラフルレザーコインケースラウンドジップホワイト総柄○サイズ縦7.5cm横10.5cmマチ2cm○状態多少使用感があり、汚れなどあります。角擦れや、内側の汚れあります。ジップの稼働もスムーズです。○カラーホワイト総柄○素材レザー○配送簡易包装にて1日程度で発送いたします。発送方法はらくらくメルカリ便になります。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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