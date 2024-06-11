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スリーピーススーツ メンズ スーツ ビジネススーツ ストライプ柄 スリムスーツ
商品番号 Y59468670588
商品名

スリーピーススーツ メンズ スーツ ビジネススーツ ストライプ柄 スリムスーツ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 5,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スリーピーススーツメンズスーツビジネススーツストライプ柄スリムスーツ紳士結婚式入学式新生活スリム送料無料■商品コード：LM203■状態：新品未使用■カラー：黒　ブルー■素材：コットンなど■サイズ：写真参考普段より小さめなので、ワンサイズ上をお勧めします注意事項■計測の仕方で若干の誤差がありますので参考程度。■お使いのモニターや撮影時の光の加減などにより画像と実際の商品のカラーが若干異なる場合もございます。■サイズ違いによる返品交換は対応致しかねますので、サイズを再度ご確認下さいませ。※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※沖縄、鹿児島は追加送料1500円（北海道を除く）
http://narcologia.ru/goods/insignificant806282.html
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