ブラッキーvmax CHR

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商品詳細
梱包方法はスリーブ、ローダー、クッション封筒に入れて配送致します。細かい事が気になる方や、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。プレイ用でお願い致します。すり替え防止の為、返品、交換お断りさせて頂いております。画像を追加して欲しい場合はコメントください
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