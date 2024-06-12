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レスポールエレキギター エピフォン レスポール 即購入歓迎 匿名配送
商品番号 M76316496936
商品名

レスポールエレキギター エピフォン レスポール 即購入歓迎 匿名配送
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。説明欄、プロフィールを最後まで呼んで下さるとお得な情報が書かれてる事があります(◠‿◠)☆商品説明ネック部分、補修ありますが楽器屋さんに勤めてた方にきちんと直してもらってます！エピフォンレスポールエレキギター　エピフォンは素晴らしく弾きやすいギターです、また、鳴らした時の音が爽快ですよ！数日前試奏してます。送料込にしました。　タイプ···レスポールタイプ
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