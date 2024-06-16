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シルバー925 セインツ　クロスリング　チェーン　ゴシック　hyde yasu
商品番号 C39312920867
商品名

シルバー925 セインツ　クロスリング　チェーン　ゴシック　hyde yasu
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お手数ですがプロフィール、商品説明お読みいただけると幸いですお値下げ不可お取り置き不可売れない場合は定期的に削除いたしますブランド　セインツクロスチェーンリングsilver925定価17000円付属品なしサイズは画像にてご確認ください傷ありゴシック感満載の素敵なデザインですリングスタンドは売り物ではありません発送方法はゆうパック着払いでプチプチに包み封筒にて発送いたします基本リサイクル梱包なので業者や通販サイトの様な梱包を求める方はご遠慮下さいV系パンクロックお兄系ゴシックゴスロリファッション好きな方に！ディールデザインアルテミスクラシックビザールエムズコレクションアルズニクレイジーピッグマッドグラフィティロイヤルオーダーロードキャメロットリリーエルランドソンgundaガンダroarクロムハーツロイヤルフラッシュマッドグラフィティクロムハーツジャスティンデイビスブラッディマリーhydeyasu好きです(＊´ω`＊)中古品の為神経質な方はご遠慮下さい
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