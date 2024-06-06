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Sterling 925シルバー リング-9号
商品番号 U36219764266
商品名

Sterling 925シルバー リング-9号
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SterlingSilver▪️925シルバーリング▪️幅:約5.5mm▪️重さ:約6g▪️Size/9号定価¥4400-#ＦＳリング#925シルバーリング#SterlingSilver*プロフィールを必ずご確認下さい。*落札後のキャンセルと返品はお受け出来ません。*事前に気になる事はお問い合わせ下さい。*値段交渉は希望価格を提示して下さい。但し当方は最低金額で出品しておりますので大幅な値下げは出来ません。*お互いに良い取引をしたいので質問の返信に対して返信出来ない方は、即ブロックさせて頂きます。*又、トラブルになりそうな方や価値観が合わない方にはこちらからキャンセルさせて頂きます。コメントで購入意思を頂いた方を優先的にします。よろしくお願い致します。
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