N-1デッキジャケット　前期　サイズ36 ビンテージ

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N-1デッキジャケットで総アルパカライナー（袖裏なし）、ステンシルはU.S.N.、前期タイプ、サイズは希少な36です。ジップは古い棒TALONに変更されており、可動もスムーズです。古着屋で7-8万以上で購入しました。体型の変化から出品をすることにしました。ボタンの欠損なく、ドローコードもオリジナルと思われます。袖は購入時に擦れが酷かったので、仕立て屋で直しています、リブは着用に支障ないレベルで直しました。詳細サイズは同年式同サイズをネットや古着屋で確認することをお勧めします（アルパカライナーが厚いのでサイズ感が単純に寸法だけからは判断しにくいと思うため）が、参考まで計測分を記載します。着丈（襟下から）約66.5、身幅（脇下）約53、肩幅約45、袖丈（肩から）約59大変古いもので、価格も高騰しており、値段設定も高いと感じる方もいらっしゃるかと思います、購入の際は十分に検討し、気になることは事前にご確認いただけると助かります。