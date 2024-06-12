◇14kgfマリアコインネックレス60cm・フリ〜サイズ

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商品詳細
⭐︎正規品14kgfです。仕入れ先14kgf説明書を入れさせていただいてます。品番提示しました。ご確認お願いします。14kgf一覧#14kgfyossy⭐️ハンドメイドです⭐️◇14kgfクリップチェーンネックレス60cmこちらのチェーンは自由に長さが調節でき、カニカン金具で取り扱いしやすくなってます。クリップチェーン2.5mm幅としっかりした男女兼用出来るネックレスです。15mmのコインチャームの豪華な組み合わせです♪＊60cmの方は購入お願いします。●チャームお選びください。連絡がない時は楕円チャームになります。●まとめ値引きさせていただきます。2点購入100円引き3点購入200円引き4点購入300円引き●14KGF小判チェーン2.5mm#240B9ＳFコインチャーム#PT-37バチカン#（アワセ）NFGP-11カニカン#CL-198楕円チャーム#ダエンプレート9×4.5mmカン付き（中川装身具工業株式会社）●オーダーネックレス1cm50円で長さ調整させていただきます。短くされる場合は1cm50円でマイナスさせていただきます。●発送メルカリ便です。#14kgfゴールドフープ#14kgfピアス#14kgfハンドメイドパーツ#14kgfワイヤー#14kgfナマシ線#14kgfあずきチェーン#14kgfコインネックレス#14kgfネックレス#14kgfメンズネックレス#14kgfメンズコインネックレス材質···ゴールドカラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/influenza262093.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome873143.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion828978.html
◇14kgfマリアコインチャームネックレス60cm・フリ〜サイズ | フリマアプリ ラクマ
◇14kgfマリアコインチャームネックレス60cm・フリ〜サイズ
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コインチェーンネックレス 華奢2連セット 重ねづけ マリア アレルギー ...
14kgf コインネックレス・M（ 直径15mm ・ 45cm 5,800円〜 長さオーダーOK！）メダイネックレス メダルネックレス メダイユ 不思議のメダイ 奇跡のメダイ - 恋する宝石箱 Atelier Yuu* オンラインショップ | ハンドメイドのジュエリー＆アクセサリー
14kgf マリアメダイ コインネックレス 45・50・60cm ネックレス ...
C) 14kgf素材マリアコインネックレス | moon violet ☽
14kgf マリアメダイ コインネックレス 45・50・60cm ネックレス ...
14kgf マリアメダイ コインネックレス 45・50・60cm
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◇14kgfマリアコインチャームネックレス60cm・フリ〜サイズ | フリマアプリ ラクマ
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14kgf マリアメダイ コインネックレス 45・50・60cm ネックレス ...
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