進撃の巨人 ノビエース アクリルスタンド リヴァイ

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商品詳細
ノビエースのリヴァイのアクリルスタンド2点セットです。すべて未開封新品です。プチプチ二重＋水濡れ防止対策ビニールで梱包のうえ、発送させていただきます。申し訳ありませんが送料込みのお値段のため、値下げ交渉はお断りさせていただいております。バラ売りも考えておりません。即購入OKです！宜しくお願い致します。
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