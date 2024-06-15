希少サイズ　ポールスミス 裏地パープル ゼニア ストライプ チャコールグレー

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ポールスミス 美品 裏地パープルPaulSmithLONDONゼニアストライプチャコールグレー紫Mウール100%Zegna総裏高級感があるポール・スミスのスーツです。【カラー】チャコールグレー【サイズ】M位【寸法】ジャケット着丈約71㎝ 肩幅約43㎝ 身幅約50㎝ 袖丈約60㎝スラックスウエスト76cmヒップ90cm股上27cm股下70cm総丈97cm渡り幅25cm裾幅18cm※平置きで採寸しております。多少の誤差はお許し下さい。【状態】傷や汚れはなく美品となっております。ネームの刺繍があります。＊スーツのみの販売となります。シャツやネクタイなどの付属品は含まれておりませんのでご注意ください。＊お使いのモニターやスマートフォンの環境やスペックによって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える場合が御座います。※梱包に関しましては気をつけますが、折りシワなどはご了承下さい。季節感...春,秋,冬