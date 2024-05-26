完売品・美品✨モンキータイム　セットアップ　チェック柄　オーバーサイズ　韓国系

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商品詳細
◎アイテムモンキータイム セットアップジャケット オーバーサイズジャケットパンツ ワイドパンツオーバーサイズ ビッグシルエットブラウン系チェック柄 グレンチェックガンクラブチェック ビッグチェック 千鳥柄韓国系 ヴィンテージ系 菅田将暉系Lサイズ相当※他にもいろいろ出品しておりますので、プロフィールからご覧いただけますと幸いです♡◎サイズ表記サイズ:S（Lサイズ相当）総丈:77㎝着丈:73.5㎝肩幅:48.5㎝身幅:53.5㎝袖丈:62.5㎝パンツ:S〜Mサイズ相当ウエスト:74㎝（平置き37㎝×2）総丈:99.5㎝（股上＋股下）股上:31㎝股下:68.5㎝ワタリ幅:27.5㎝裾幅:23㎝※平置きでの測定になります。※素人採寸の為多少の誤差はご了承いただけますと幸いです。◎商品状態目立った汚れや傷等が見当たらない✨美品✨ではございますが、中古品になりますのでその点はご了承いただけますと幸いです。※他にもいろいろ出品しておりますので、プロフィールからご覧いただけますと幸いです♡ZARAザラSTUDIOUSステュディオスUNITEDTOKYOユナイテッドトウキョウJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードUNITEDARROWSユナイテッドアローズアメリカンラグシーBEAMSビームスSHIPSシップURBANRESEARCHアーバンリサーチfreaksstoreフリークスストアHAREハレRAGEBLUEレイジーブルーUNIQLOユニクロGUジーユLACOSTEラコステエイプAPEエフアールツーFR2シュプリームsupremeステューシーstussystussyTRIBEエクストララージxlargeプルオーバー kebozケボズ PaulSmithポールスミス
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