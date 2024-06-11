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美品 Dunhill 本革トリム コーチジャケット ドライビングジャケット
商品番号 X26871618365
商品名

美品 Dunhill 本革トリム コーチジャケット ドライビングジャケット
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 12,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。他にも色々出品していますので、宜しければご覧下さい。#ヒーツアパレル□ブランド名□DunhillダンヒルAutomobileTailors□商品名□コーチジャケット/ブルゾン/スイングトップ□仕様□ジップアップ本革トリムプレートロゴ□素材□写真参照□カラー□赤レッド□表記サイズ□S□実寸サイズ□着丈：67.5㎝身幅：57㎝肩幅：48.5㎝袖丈：61㎝※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。□コンディション□特に目立つ傷や汚れは見当たらなく、比較的綺麗な状態ですので、まだまだ永くご愛用頂けるお品物です。※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。それでは、どうぞ宜しくお願い致します。A2366
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