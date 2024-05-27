土屋鞄 マスターパース コードバン 折り財布 ウォレット ヌメ革 ダークブラウン

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●アイテム土屋鞄マスターパースコードバン折り財布二つ折りウォレットヌメ革ブラウンブランド土屋鞄モデル マスターパースカラーダークブラウン茶色購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。素材 コードバンレザーヌメ革馬革サイズ 横幅約12cm 高さ約10cm マチ約3cm ※平置き採寸。誤差はご了承下さい●状態B【きれいめレベル】＊下記基準でランクを決めております。SS【新品レベル】:使用の形跡が全くない商品S【新品同様レベル】:使用感がほぼなく、新品並みの商品A【美品レベル】:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B【きれいめレベル】:やや使用感あり。目立ったキズや汚れがなく、問題なく着用できる商品C【ふつうレベル】:使用感あり。キズや汚れがあるが、着用には影響がない商品●その他、注意事項：※なにかご不明な点がありましたらお気軽にコメント下さいm(__)m