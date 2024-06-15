アディダス TREZIOD 29.0 ユニセックス　スニーカー

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商品詳細
アディダスTREZIOD29.0ユニセックス スニーカーサイズ：29cmビンテージのランニングシューズをフレッシュに解釈。アディダスが誇るランニングシューズ開発の歴史からインスピレーションを得て、現代に合ったはっと目を引くシルエットにリメイクしたのが、このTreziod。贅沢なディテールを添えた上質なレザーのアッパーに、スリーストライプスをトレフォイルバッジに替えて、個性的で新しいルックスに仕上げたシューズ。商品番号：GY0729新品未使用です。即購入オーケーです。箱は付きません、希望の方はプラス100円になります、ご了承くださいませ〜
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