CAREERING PLACEBO 501 キャリアリングプラシーボ　ワコマリア

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商品詳細
公式オンラインにて購入。placebo501シルバー数回着用で目立った傷や汚れ等のない良い状態となっております。クリーニングと磨きもかけてますので、ツヤもあり綺麗な状態でお譲りできるかと思います。よろしくお願いいたします。
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