22K GOLDコーティング クロスネックレス シルバー925 メンズ ゴールド ...

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★500円追加料金でプラス5cmのアジャスターもおつけできます！★最高級キュービックジルコニアダイヤモンド(CZダイヤモンド)を使用し、豪華な22kGOLDplatingの輝きは文句なしの存在感抜群のネックレスになっております♪数量限定で7,980円の所お値引きで5,980円で販売中！▲新品未使用！▲送料無料！▲安心の追跡番号での発送！▲即購入、大歓迎！※ノーブランド商品です。#LUXSiAアクセサリー↑他の商品も是非ご覧下さい！\u003c商品説明\u003e●商品名:ダブルクロスネックレス●色:GOLD●素材:22KGOLDplating:silver925(s925刻印あります)●チェーン:45cm(500円追加料金でプラス5cmのアジャスターもおつけできます！)●トップ:Large：最大幅：縦25mm×横20mm●ストーン:AAAczdiamond●男女兼用●リンクチェーン★キュービックジルコニアダイヤモンドとは(CZダイヤモンド)天然のダイヤモンドと同等の屈折率を誇る為ダイヤモンドの様な輝きを持っています！★特殊な加工をしている為、お風呂やプールなど水に濡れるシチュエーションでも着用して頂いて大丈夫です！濡れた際はそのまま放置せず水気をしっかり拭いて頂くとより長くご使用頂けます！(使用回数などで個人差はあります)★当ショップ、500円の追加代金でご購入頂いた商品にジュエリーBOXなどもお付け可能！！写真などもあります！最高級の22kGOLDplatingと3Aczdiamond輝きをご堪能下さい！アクセサリーネックレスクロスネックレス18k22kゴールドシルバー925ジルコニアストーン 金銀人工ダイヤモンドナンバーネックレスホースシューネックレス※ノーブランド商品になります。#ネックレス#ゴールド#ジルコニア#シルバー925#十字架