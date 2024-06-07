Cartier カルティエ ミニ ラブ リング K18 WG #57

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商品詳細
-----------------------------------------------------------------------------------------【ブランド/商品名】 Cartier/ミニラブリング【サイズ】 ＃57（約16.5号ほど） 幅約3.5ｍｍ【素材】 K18WG【重量】 約4.6ｇ【品番】 B4085100【付属品】 社外化粧箱【定価】 194700-----------------------------------------------------------------------------------------当商品は【USED品】になります。正規品鑑定済のお品小傷や汚れなどやや使用感がございます。自宅保管品になりますので神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Taipei571971.html
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