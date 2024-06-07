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Cartier カルティエ ミニ ラブ リング K18 WG #57
商品番号 O38876729427
商品名

Cartier カルティエ ミニ ラブ リング K18 WG #57
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 26,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

-----------------------------------------------------------------------------------------【ブランド/商品名】　Cartier/ミニラブリング【サイズ】　＃57（約16.5号ほど）　幅約3.5ｍｍ【素材】　K18WG【重量】　約4.6ｇ【品番】　B4085100【付属品】　社外化粧箱【定価】　194700-----------------------------------------------------------------------------------------当商品は【USED品】になります。正規品鑑定済のお品小傷や汚れなどやや使用感がございます。自宅保管品になりますので神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Taipei571971.html
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http://narcologia.ru/goods/browse601691.html
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