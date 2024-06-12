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DAIWA PIER39 Tech West Side Cap Shoulder
商品番号 E67389055442
商品名

DAIWA PIER39 Tech West Side Cap Shoulder
ブランド名 ジャーナルスタンダード
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOURNALSTANDARD別注　DAIWA39Mサイズ　身幅55着丈72袖丈77カラー···ブラックジャーナルスタンダードとDAIWAのコラボのMA-1です。45000円＋TAXで購入しました。目立った傷はありませんが、素人保存のため神経質な方はご遠慮ください。
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