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ドルチェ\u0026ガッバーナ　名刺入れ　定期入れ　カードケース　レザー
商品番号 A23654824353
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ　名刺入れ　定期入れ　カードケース　レザー
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルチェ\u0026ガッバーナのカードケースです。数年前にセカンドストリートで購入した本物です。金属部分にくすみがありますが、磨いていただければ綺麗になるかと思います。大切に使用していましたが四隅にすれなどあります。
http://narcologia.ru/goods/sucrose243240.html
http://narcologia.ru/goods/plaque135107.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation455821.html

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