SANTA CRUZ スタンダードカリフォルニア キャップ サンタクルーズ



SANTA CRUZ×SD TWILL CAP T-2（サンタクルズ×SDツイルキャップT-2） - STANDARD CALIFORNIA（スタンダードカリフォルニア） - インディゴ 富山市 聖林公司正規取扱店（取扱ブランド：ハリウッドランチマーケット・ササフラス・クレッタルムーセン・



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スタンダードカリフォルニア×SANTACRUZ家族の代理出品です。カラーはネイビー。購入は結構前ですが、ほぼ使っていなく、お写真の通り、美品です。発送の際は潰して発送しますので、ご了承ください。こちらは、お値下げ不可です。あくまで中古なので、状態を細部まで気にされる方のご購入はお控えください。キャップ帽子サンタクルーズネイビー