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SANTA CRUZ スタンダードカリフォルニア キャップ サンタクルーズ
商品番号 H29136220842
商品名

SANTA CRUZ スタンダードカリフォルニア キャップ サンタクルーズ
ブランド名 スタンダードカリフォルニア
特別価格 税込 1,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタンダードカリフォルニア×SANTACRUZ家族の代理出品です。カラーはネイビー。購入は結構前ですが、ほぼ使っていなく、お写真の通り、美品です。発送の際は潰して発送しますので、ご了承ください。こちらは、お値下げ不可です。あくまで中古なので、状態を細部まで気にされる方のご購入はお控えください。キャップ帽子サンタクルーズネイビー
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