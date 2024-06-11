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リュクスエイケイエム AKM roar ロアー キャップ 黒 ゴルフ 正規品
商品番号 P95395073915
商品名

リュクスエイケイエム AKM roar ロアー キャップ 黒 ゴルフ 正規品
ブランド名 リュクスエイケイエムプラス
特別価格 税込 1,732 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック形···ベースボール2023秋冬新作新品未使用　SHIFFON正規品です定価¥5500→¥4950(10%OFF)※即購入OKroarコラボのオリジナルロゴを刺繍で配置したキャップです。roarのアイコンであるクロスガンをプリントでレイヤードして、両ブランドのコラボを象徴しています。バックはアジャスター仕様でサイズ調整可能です。左サイドにはマーカー用のジップポケット付き素材表地綿100%ブランドスタイル　品番　LAZ23026RSN90カラー(ブラック)フリーサイズ(頭周56〜60)cm調節可能2006年、日本で発祥したラグジュアリーブランド\"AKM\"のラグジュアリースポーツデザインレーベルである\"LUXE163AKMBB\"を継承した新レーベル\"LUXEAKMPLUS(リュクスエイケイエムプラス)\"。「良いものは変わらない」という考えから、不変なものを創る姿勢を貫く。SEXY/RICH/BEAUTIFULを基軸に、デイタイムのみならずナイトライフまでをも楽しむ今のオトナに向けたラグジュアリースポーツスタイルを提案。常に新しい可能性へと挑むオトナたちを昇華させ続ける。
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