電熱グローブ ヒーター手袋

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商品詳細
製品:電気手袋素材:革生地全長：31.3cm手のひら幅：12.4cm中指の長さ：9.3cm親指の長さ：13cm袖口幅：14.2cmバッテリー容量：4000mAh使用時間：3~4時間省エネ：7.4V包装内容明細書。1組の手袋2x充電式リチウムイオン電池1×充電器あなたの手を長時間暖かく保ちます。加熱された手袋は血液の循環を加速し、寒い天候であなたの手が冷たくなるのを防ぐことができます、何も冬に暖かさと健康よりも重要です。電熱グローブヒーター手袋ウィンタースポーツアウトドアクライミングハイキング旅行ハンドウォーミング防水タッチスクリーン断熱手袋に適しています43-3素材···フェイクレザーカラー···ブラック
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