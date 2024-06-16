NIKE エアジョーダン6 28.5㎝

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商品詳細
エアジョーダン628.5㎝になります。モデル名、カラーなどはタグの品番からご確認お願い致します。ソールの色ハゲはありますが加水分解もなくアウトソールの減りも少ないので程度は良い方だと思います。シューレースストッパーはありますがその他の付属品はありません。簡易包装にて発送させて頂きます。
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