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NIKE エアジョーダン6 28.5㎝
商品番号 S36803312997
商品名

NIKE エアジョーダン6 28.5㎝
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エアジョーダン628.5㎝になります。モデル名、カラーなどはタグの品番からご確認お願い致します。ソールの色ハゲはありますが加水分解もなくアウトソールの減りも少ないので程度は良い方だと思います。シューレースストッパーはありますがその他の付属品はありません。簡易包装にて発送させて頂きます。
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