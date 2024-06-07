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ITADAKI 二つ折り財布
商品番号 N72488229484
商品名

ITADAKI 二つ折り財布
ブランド名 イタダキ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ITADAKIの二つ折り財布になります。中身は水色です。素人保管のため気になる方はご遠慮ください。箱などは捨ててしまったためありません。
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