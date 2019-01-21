\u003cパリ購入\u003eVintage80s サンローラン 最高級テーラードセットアップXL

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1点ずつピックアップした自信のあるアイテムです、説明欄のストーリーと併せてお楽しみください。#古着屋エンペラートップメゾンブランドがひしめく街、フランスパリの老舗アンティーク、ヴィンテージショップで直接足を運び買い付けをいたしました。フランス、イタリアの職人達が手掛けたジャケットになります。拘り抜いた逸品になります。●ブランド:YVESSAINTLAURENTpourhommeイヴサンローランプアオムMADEINFRACEフランス製\u003c概要\u003eイタリアのトップメゾンブランド【YVESSAINTLAURENT】よりヴィンテージスーツセットアップ,スーツ、ダブルテーラードジャケット,スラックスになります。パリのアンティークショップで購入する際、スタッフの方がヨーロッパでも80年代のYVESSAINTLAURENTのオーバーサイズのスーツ、セットアップを見つけるのはとても困難とおっしゃっておりました。ブラウンのウール生地にピンストライプの柄を使用した落ち着いた印象を与えるセットアップスーツ。大人の上品が感じられる上品な一着に仕上がっております。メゾンブランドらしい細部に至るまで拘り抜き、とても綺麗なシルエットの1着になっております。程よいビッグサイズの作りになっておりオーバーサイズに着ていただくのもオシャレで良いかと思います●カラー:ダークグレー・チャコールグレー●表記サイズ(M〜Lサイズ程度)●採寸サイズ（㎝）肩幅 約46身幅 約54袖丈 約61着丈 約74.5ウエスト 約39股上 約24股下 約75総丈 約99ワタリ幅 約34裾幅 約22●素材ウール100%裏地：キュプラ100%フランス産,最高級ウール生地を使用しております。とてもしっとりとした肌触りで上品に着ていただけます。年代物のアイテムですので細かな傷や着用感はございますが、ヴィンテージ品の良さも感じられます。写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。1459カラー...グレー柄・デザイン...チェック素材...ウールアウター形...ダブル季節感...春、夏、秋、冬