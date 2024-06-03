【値下げ】RAKUWA ネック メタックス チョッパーモデル ブラウン 40cm

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こちらの商品はファイテン(phiten)RAKUWAネックメタックスチョッパーモデルブラウン40cm【健康アクセサリーネックレスラクワ肩こりスポーツアクセサリー】です。羽生選手も愛用しているそうです。サイズが合わなかったため出品します。定価：10780円専用の箱、缶は付属しません。商品詳細は購入ショップより引用。下記のとおりです。留め具は、重厚感と軽さを兼ね揃えた純チタンを採用し、V型留め具でどんな装いにもあわせやすい。・スポーツ時に付けても気にならない軽量設計。・メタックス技術採用。・留め具にアルミを採用。・留め具にエクストリームロゴとファイテンロゴ。・耐水仕様（水や汗に強いワイヤー素材）。【ブラウン】紐部分は革のような風合いと光沢感を再現する為に表面加工を施している為、多少ザラつくおそれがございます。気になる方は下着や衣類の上から装着していただくなど直接肌に触れさせないでください。【商品スペック】●素材: 紐部（生地）：ポリエステル 中芯：エラストマー 留め具：純チタン、ステンレス、ポリアセタール●原産国:日本●技術:メタックス