S 新品 21AW パタゴニア レトロX ジャケット ペリカン フリース

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S新品21AWPatagoniaMen'sClassicRetro-XJacketペリカンパタゴニアメンズレトロXジャケットフリースカーディガンブルゾン※購入と同時にプロフ欄の内容に同意となります。【サイズ】[表記]S[着丈]約64cm(襟/フードの付け根～裾)[身幅]約52cm(脇下～脇下)[肩幅]採寸不能[裄丈]約85cm(首中心～肩～袖先)[袖丈]約58cm(脇下～袖先)【色柄】Pelicanw/DarkBorealisGreen【素材】本体：12.9オンス・ポリエステル100％のボンデッド・シェルパ・フリース。裏地：防風性バリヤーと吸湿発散性を備えた3.2オンス・ポリエステル100％のワープニット・メッシュ。ハイキュ・フレッシュ耐久性抗菌防臭加工済み。チェストポケットと襟の外側とウインドフラップ：平織りの3.4オンス・ナイロン100％。DWR（耐久性撥水）加工済み。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用【状態】紙タグ付きの新品です。※画像ではわかりませんが、紙タグにお店の管理シールの剥がし跡があります。【コメント】私自身がPatagonia正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。メンズ・クラシック・レトロX・ジャケット寒い外から家の中に入ったときのような即時の温かさを感じることができるジャケットです。厚手の６ミリ厚シェルパ・フリースと、吸湿発散性を備え通気性に優れたメッシュのあいだに防風性バリヤーを挟んだ素材は熱を閉じ込め風を遮断し快適な肌触り。腕の動きを促進するYジョイントの袖を採用し、DWR（耐久性撥水）加工済みの縦型ナイロン製ジッパー式チェストポケットと、起毛ポリエステル・メッシュの裏地を備えたジッパー式ハンドウォーマーポケットが付いています。ヒップまでの丈。ハイキュ・フレッシュ耐久性抗菌防臭加工済み。お探しの方は、この機会に是非ご検討ください。(Ref.No150SO21253)※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。#cypher商品一覧